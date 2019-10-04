Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki iş yerlerinin kirası için ihale

Muş Belediyesi tarafından Muş-Bingöl karayolu üzerinde inşa edilen yeni şehirlerarası otobüs terminalindeki iş yerlerinin kiraya verilmesi için ihale yapıldı.



Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve taşımacılık adına her türlü detay düşünülerek bu yıl tamamlanan şehirlerarası otobüs terminalinin faaliyete geçmesi için hazırlıklar devam ediyor. Çevre düzenleme ve yol çalışmalarının ardından terminaldeki iş yerlerinin kiraya verilmesi için ihale yapıldı. Muş Belediyesi ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına iş yerleri kiraya verilecek. İhalenin komisyon başkanlığını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, katılımcılara genel bilgi verdi. Başkan Asya, "Öncelikle büyük emekler vererek ilimize kazandırdığımız Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (MUŞTİ) esnaflarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Uzun uğraşlar sonucu ihtiyaç duyulan güzel bir tesisimizin de tamamlanarak hizmet verme aşamasına gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Bugün de oradaki iş yerlerimizi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık arttırma ile kiraya veriyoruz. Taliplilerimize hayırlı mübarek olmasını diliyorum. Bizler de yasal mevzuat çerçevesinde kimsenin hakkının bir başkasına geçmeyecek bu işi netleştirmenin gayretindeyiz" dedi.



Şehirlerarası otobüs terminaline 12 milyon TL'yi aşkın bir masraf yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, "Bu masrafı esnaflarımızdan çıkarmanın gayretinde değiliz. 'Şehirlerarası terminal şehirlerin aynasıdır' diyerek modern bir tesiste insanlarımıza hizmet edilmesini amaçlıyoruz. Bizlere sürekli mevcut terminaldeki esnafların mağdur edilmemesini, onlara öncelik verilmesini söylediler. Sizlerle de bu konuda görüştük. Allah da biliyor siz de bilin ki yasaların bize verdiği böyle bir yetki yoktur. Biz hiç kimseye bu konuda imtiyaz tanıyamıyoruz. Şartnamede belirtilen kriterleri yerine getirebilecek herkes ihaleye girebilir. Bu konuda herhangi bir tatsızlığın, hukuksuzluğun olmaması en büyük temennimizdir. Hedefimiz bu iş yerlerini bugün sorunsuz bir şekilde ihale edip hemen akabinde taşınma işlemini başlatmaktır. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Rabbim hayırlı uğurlu etsin" dedi. - MUŞ