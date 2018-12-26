Muş Şehit Er Özkur'un Eşyaları Ailesine Teslim Edildi

Muş'un Varto İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Hakkari'deki patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un özel eşyalarını ailesine teslim etti.

Muş'un Varto İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Hakkari'deki patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un özel eşyalarını ailesine teslim etti.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde geçen 9 Kasım'da meydana gelen patlamada İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. İbrahim Özkur'un Milli Savuma Bakanlığı tarafından gönderilen, tabutuna sarılı olan Türk bayrağı, Kuran'ı Kerim ve özel eşyaları ailesine teslim edildi. Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ahmet Anzarlı, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Müftüsü Mehmet Akif Coşkun ile şehit babası Kutbettin Özkur'un evine gitti. Kaymakam Erkan Kaçmaz, şehidin özel eşyalarını baba Kutbettin Özkur ile şehidin eşi Ceylan Özkur'a teslim etti.



Kaymakam Erkan Kaçmaz, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün selamlarını iletti. Eşyaların teslimi sırasında duygulu anlar yaşanırken, acılı baba Kutbettin Özkur, her zaman yanlarında olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

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