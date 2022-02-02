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Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu

02.02.2022 12:40
Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ve Bulanık Bölge Şefi Harun Turunç, Bulanık'ta pancar ekimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ve Bulanık Bölge Şefi Harun Turunç, Bulanık'ta pancar ekimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Bulanık Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, üreticilere daha verimli ürün alınabilmesi için kullanılması gereken tohum ve gübreler hakkında bilgi verildi.

Kızılkaya, yaptığı konuşmada, üreticilerle konuşarak sorunlarını belirleyip çözüm aradıklarını söyledi.

Çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Pancar fiyatları için 800 artı 90 lira taban fiyat belirledik ancak artan maliyetlere göre önümüzdeki dönemde fiyatları tekrar güncelleyeceğiz. Pancar üreten çiftçinin her zaman yanındayız. Tasarladığımız yeniliklerle çiftçilerin sorunlarını çözmek için büyük bir uğraş veriyoruz. Şu anda 12 çeşit tohumumuz var. Sizlere bu tohumlar hakkında gerekli bilgiler aktarılacak ve siz bu 12 tohumdan istediğiniz tohumu alacaksınız."

Bulanık'taki üreticilerden nakliye ile ilgili şikayetlerin geldiğini kaydeden Kızılkaya, "Nakliyeciler, bir toplanma merkezi olmadığı için tarlaya girmedi veya zorluk çıkardı. Bizim belirlediğimiz fiyatın üzerinde fiyatlar çiftçiden talep etti. Çiftçilerimize desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlaç konusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu
Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu
Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu

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Ziraat Odası, Türk Lirası, Bulanık, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Şeker Üretim AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Bulanıklı çiftçilerle buluştu - Son Dakika


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