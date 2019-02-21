Son Dakika Haberleri: Muş Şeker Fabrikasından Çiftçiye 70 Milyon TL Ödeme

Muş Şeker Fabrikasından Çiftçiye 70 Milyon TL Ödeme

33 dakika önce

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., 2018-2019 kampanya sezonu içerisinde pancar çiftçilerinden aldığı ürün karşılığında 70 milyon lira ödeme yaptı.

Muş Şeker Fabrikasından Çiftçiye 70 Milyon TL Ödeme, System.String[]
Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., 2018-2019 kampanya sezonu içerisinde pancar çiftçilerinden aldığı ürün karşılığında 70 milyon lira ödeme yaptı.

Açıklamalarda bulunan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, Şeker Üretim Sanayi A.Ş. olarak 2018 -2019 sezonunda pancar üreticilerinden satın aldıkları 300 bin 471 ton şeker pancarı karşılığında yaklaşık 70 milyon TL'nin üreticilerin hesabına yatırıldığını belirtti. 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Gündoğdu, "Pancar ekimi yapmak üzere üreticilerle sözleşme yapmaya başlanmıştır. Hedefimiz, 2019-2020 kampanya döneminde pancar üretim miktarı 370 bin tondur. 2019-2020 kampanya döneminde çiftçiden alacağımız 370 bin ton ürününe karşılık toplam 100 milyon lira pancar bedeli olarak ödenmesi ön görülmüştür. Bu anlamda hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Fabrikamız pancar üreticimizin yapacağı katkı ile önümüzdeki dönemlerde üretimi arttıracak ve gelir pastasının daha da büyütecektir. Yeni sezonun ilimize ve ülkemizi hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

Gündoğdu, Muş, Güncel
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