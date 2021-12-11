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Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende - Son Dakika

Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende

11.12.2021 23:00
Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende

Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun talimatıyla başlatılan "Huzur Muş" uygulaması, 92 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Muş sokakları "Huzur Muş" uygulamasıyla güvende

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun talimatıyla başlatılan "Huzur Muş" uygulaması, 92 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kentte tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi kapsamında her gece bir mahallede "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştiriyor.

Hürriyet Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında toplanan ekipler, burada bilgilendirildikten sonra merkeze bağlı Kale Mahallesinde uygulama yaptı.

Metruk bina, mezarlık, dere, park, bahçe ve okul çevrelerini denetleyen ekipler, şüpheli şahısların da GBT sorgulamasını yaparak üst aramalarını gerçekleştirdi. Drone, Özel Harekat Polisi ve dedektör köpek destekli gerçekleştirilen "Huzur Muş" uygulamasıyla suçlulara geçit verilmiyor.

Denetime katılan trafik ekipleri de araçları durdurarak hem sürücülere alkol testi yaptı hem de evrakları denetledi.

Yapılan uygulamada 8 şüpheli şahsa narkotik madde kullanımı suçundan adli işlem yapılırken, 15 gram toz esrar, 2 paket halinde 1.87 gram esrar maddesi, 0.19 gram eroin maddesi, 11 gram metamfetamin maddesi, 1.17 gram bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp malzemesi ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende
Muş sokakları Huzur Muş uygulamasıyla güvende

Polis Merkezi, Hürriyet, Esrar, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş sokakları 'Huzur Muş' uygulamasıyla güvende - Son Dakika


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