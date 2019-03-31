Son Dakika Haberleri: Muş Son

Muş Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 192Toplam Seçmen : 62.279Açılan Sandık : 135Açılan Sandık Oranı : % 70,31Kullanılan Oy : 36.527Geçerli Oy : 35.854Katılım Oranı : % 58,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFEYAT ASYA% 31,111.152HDPSIRRI SAKİK% 29,310.507ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 24,798.888DİĞER% 12,794.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 192
Toplam Seçmen : 62.279
Açılan Sandık : 135
Açılan Sandık Oranı : % 70,31
Kullanılan Oy : 36.527
Geçerli Oy : 35.854
Katılım Oranı : % 58,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFEYAT ASYA% 31,111.152
HDPSIRRI SAKİK% 29,310.507
ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 24,798.888
DİĞER% 12,794.586
BTPFATİH ASLAN% 0,5178
ALİ ZİVER ÇAKIALİ ZİVER ÇAKI% 0,49176
SAADET PARTİSİSADIK AYDIN% 0,44156
CHPTANSU SARAÇ% 0,35125
TKPLEVENT GÖK% 0,0933
DSPMÜZEYYEN OKUR% 0,0933
VATAN PARTİSİCAZIM YILDIZ% 0,0620
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 6,12
Katılım Oranı : % 81,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADNAN TOPÇU% 56,53411
AK PARTİSELAMİ ARAL% 37,14270
İYİ PARTİFARUK ÇEBİ% 3,9929
HASAN ÇELİKHASAN ÇELİK% 1,18
DİĞER% 0,967
SAADET PARTİSİSEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN% 0,282
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 88,46
Katılım Oranı : % 79,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİKMET KARAYEL% 46,672.372
MHPCEMAL ORBAY% 37,651.914
SAADET PARTİSİGÜVEN BAYKAL% 11,23571
DPERSİN MATPAN% 4,05206
HDPERSİN HERGÜL% 0,2412
BBPVURAL TOKMAK% 0,15
İYİ PARTİÇETİN ELÇİ% 0,042
CHPNEDRET PAÇAL% 0,021
KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ PEKBAY% 61,53971
HDPMAŞALLAH ÇAKIR% 15,27241
MHPKASIM ATAMAN% 15,02237
CHPATIF DEMİRTAŞ% 5,4586
DİĞER% 2,7243
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 76,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 43,922.079
HDPERDAL ÇAKAR% 37,491.775
CHPAHMET KENAN TÜRKER% 18,59880
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 70,31
Katılım Oranı : % 83,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFEYAT ASYA% 31,111.152
HDPSIRRI SAKİK% 29,310.507
ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 24,798.888
DİĞER% 12,794.586
BTPFATİH ASLAN% 0,5178
ALİ ZİVER ÇAKIALİ ZİVER ÇAKI% 0,49176
SAADET PARTİSİSADIK AYDIN% 0,44156
CHPTANSU SARAÇ% 0,35125
TKPLEVENT GÖK% 0,0933
DSPMÜZEYYEN OKUR% 0,0933
VATAN PARTİSİCAZIM YILDIZ% 0,0620
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 70,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPÜLKÜ KARAASLAN% 49,31.239
AK PARTİMUHAMET LÜTFÜ TURGUT% 28,57718
CHPNAZIM AYKAL% 14,09354
DİĞER% 7,56190
MHPSULHATTİN KARAKURT% 0,4812

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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