Muş Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 192Toplam Seçmen : 62.279Açılan Sandık : 135Açılan Sandık Oranı : % 70,31Kullanılan Oy : 36.527Geçerli Oy : 35.854Katılım Oranı : % 58,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFEYAT ASYA% 31,111.152HDPSIRRI SAKİK% 29,310.507ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 24,798.888DİĞER% 12,794.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|192
|Toplam Seçmen
| :
|62.279
|Açılan Sandık
| :
|135
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70,31
|Kullanılan Oy
| :
|36.527
|Geçerli Oy
| :
|35.854
|Katılım Oranı
| :
|% 58,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 31,1
|11.152
|HDP
|SIRRI SAKİK
|% 29,3
|10.507
|ŞEREFETTİN YATCİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 24,79
|8.888
|DİĞER
|% 12,79
|4.586
|BTP
|FATİH ASLAN
|% 0,5
|178
|ALİ ZİVER ÇAKI
|ALİ ZİVER ÇAKI
|% 0,49
|176
|SAADET PARTİSİ
|SADIK AYDIN
|% 0,44
|156
|CHP
|TANSU SARAÇ
|% 0,35
|125
|TKP
|LEVENT GÖK
|% 0,09
|33
|DSP
|MÜZEYYEN OKUR
|% 0,09
|33
|VATAN PARTİSİ
|CAZIM YILDIZ
|% 0,06
|20
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BULANIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 6,12
|Katılım Oranı
| :
|% 81,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ADNAN TOPÇU
|% 56,53
|411
|AK PARTİ
|SELAMİ ARAL
|% 37,14
|270
|İYİ PARTİ
|FARUK ÇEBİ
|% 3,99
|29
|HASAN ÇELİK
|HASAN ÇELİK
|% 1,1
|8
|DİĞER
|% 0,96
|7
|SAADET PARTİSİ
|SEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN
|% 0,28
|2
HASKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,46
|Katılım Oranı
| :
|% 79,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİKMET KARAYEL
|% 46,67
|2.372
|MHP
|CEMAL ORBAY
|% 37,65
|1.914
|SAADET PARTİSİ
|GÜVEN BAYKAL
|% 11,23
|571
|DP
|ERSİN MATPAN
|% 4,05
|206
|HDP
|ERSİN HERGÜL
|% 0,24
|12
|BBP
|VURAL TOKMAK
|% 0,1
|5
|İYİ PARTİ
|ÇETİN ELÇİ
|% 0,04
|2
|CHP
|NEDRET PAÇAL
|% 0,02
|1
KORKUT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ PEKBAY
|% 61,53
|971
|HDP
|MAŞALLAH ÇAKIR
|% 15,27
|241
|MHP
|KASIM ATAMAN
|% 15,02
|237
|CHP
|ATIF DEMİRTAŞ
|% 5,45
|86
|DİĞER
|% 2,72
|43
MALAZGİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 53,85
|Katılım Oranı
| :
|% 76,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 43,92
|2.079
|HDP
|ERDAL ÇAKAR
|% 37,49
|1.775
|CHP
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 18,59
|880
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70,31
|Katılım Oranı
| :
|% 83,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 31,1
|11.152
|HDP
|SIRRI SAKİK
|% 29,3
|10.507
|ŞEREFETTİN YATCİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 24,79
|8.888
|DİĞER
|% 12,79
|4.586
|BTP
|FATİH ASLAN
|% 0,5
|178
|ALİ ZİVER ÇAKI
|ALİ ZİVER ÇAKI
|% 0,49
|176
|SAADET PARTİSİ
|SADIK AYDIN
|% 0,44
|156
|CHP
|TANSU SARAÇ
|% 0,35
|125
|TKP
|LEVENT GÖK
|% 0,09
|33
|DSP
|MÜZEYYEN OKUR
|% 0,09
|33
|VATAN PARTİSİ
|CAZIM YILDIZ
|% 0,06
|20
VARTO
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 54,55
|Katılım Oranı
| :
|% 70,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ÜLKÜ KARAASLAN
|% 49,3
|1.239
|AK PARTİ
|MUHAMET LÜTFÜ TURGUT
|% 28,57
|718
|CHP
|NAZIM AYKAL
|% 14,09
|354
|DİĞER
|% 7,56
|190
|MHP
|SULHATTİN KARAKURT
|% 0,48
|12
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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