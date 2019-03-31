Son Dakika Haberleri: Muş Son

Muş Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 192Toplam Seçmen : 62.279Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 78,12Kullanılan Oy : 40.505Geçerli Oy : 39.775Katılım Oranı : % 82,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFEYAT ASYA% 31,5112.533HDPSIRRI SAKİK% 30,2112.015ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 24,199.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 192
Toplam Seçmen : 62.279
Açılan Sandık : 150
Açılan Sandık Oranı : % 78,12
Kullanılan Oy : 40.505
Geçerli Oy : 39.775
Katılım Oranı : % 82,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFEYAT ASYA% 31,5112.533
HDPSIRRI SAKİK% 30,2112.015
ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 24,199.621
DİĞER% 12,074.801
ALİ ZİVER ÇAKIALİ ZİVER ÇAKI% 0,53211
BTPFATİH ASLAN% 0,49193
SAADET PARTİSİSADIK AYDIN% 0,42166
CHPTANSU SARAÇ% 0,34136
DSPMÜZEYYEN OKUR% 0,139
TKPLEVENT GÖK% 0,0936
VATAN PARTİSİCAZIM YILDIZ% 0,0624
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 6,12
Katılım Oranı : % 81,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADNAN TOPÇU% 56,53411
AK PARTİSELAMİ ARAL% 37,14270
İYİ PARTİFARUK ÇEBİ% 3,9929
HASAN ÇELİKHASAN ÇELİK% 1,18
DİĞER% 0,967
SAADET PARTİSİSEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN% 0,282
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİKMET KARAYEL% 45,742.638
MHPCEMAL ORBAY% 38,042.194
SAADET PARTİSİGÜVEN BAYKAL% 11,72676
DPERSİN MATPAN% 4,04233
HDPERSİN HERGÜL% 0,2313
İYİ PARTİÇETİN ELÇİ% 0,16
BBPVURAL TOKMAK% 0,095
CHPNEDRET PAÇAL% 0,032
KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ PEKBAY% 61,53971
HDPMAŞALLAH ÇAKIR% 15,27241
MHPKASIM ATAMAN% 15,02237
CHPATIF DEMİRTAŞ% 5,4586
DİĞER% 2,7243
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 97,44
Katılım Oranı : % 79,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPERDAL ÇAKAR% 39,273.614
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 38,623.555
CHPAHMET KENAN TÜRKER% 19,211.768
DİĞER% 2,9267
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Katılım Oranı : % 70,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPÜLKÜ KARAASLAN% 48,281.391
AK PARTİMUHAMET LÜTFÜ TURGUT% 27,49792
CHPNAZIM AYKAL% 16,28469
DİĞER% 7,53217
MHPSULHATTİN KARAKURT% 0,4212

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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