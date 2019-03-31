MERKEZ* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.BULANIKHASKÖYKORKUTMALAZGİRTVARTO

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Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu