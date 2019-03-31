Muş Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 192Toplam Seçmen : 62.279Açılan Sandık : 164Açılan Sandık Oranı : % 85,42Kullanılan Oy : 44.313Geçerli Oy : 43.510Katılım Oranı : % 82,87PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFEYAT ASYA% 31,7113.797HDPSIRRI SAKİK% 30,2713.170ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 23,8210.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|192
|Toplam Seçmen
| :
|62.279
|Açılan Sandık
| :
|164
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,42
|Kullanılan Oy
| :
|44.313
|Geçerli Oy
| :
|43.510
|Katılım Oranı
| :
|% 82,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 31,71
|13.797
|HDP
|SIRRI SAKİK
|% 30,27
|13.170
|ŞEREFETTİN YATCİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 23,82
|10.362
|DİĞER
|% 11,78
|5.125
|ALİ ZİVER ÇAKI
|ALİ ZİVER ÇAKI
|% 0,79
|345
|BTP
|FATİH ASLAN
|% 0,52
|227
|SAADET PARTİSİ
|SADIK AYDIN
|% 0,48
|211
|CHP
|TANSU SARAÇ
|% 0,38
|164
|DSP
|MÜZEYYEN OKUR
|% 0,1
|44
|TKP
|LEVENT GÖK
|% 0,09
|37
|VATAN PARTİSİ
|CAZIM YILDIZ
|% 0,06
|28
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BULANIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,33
|Katılım Oranı
| :
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ADNAN TOPÇU
|% 50,71
|965
|AK PARTİ
|SELAMİ ARAL
|% 41,46
|789
|İYİ PARTİ
|FARUK ÇEBİ
|% 5,36
|102
|DİĞER
|% 1,1
|21
|HASAN ÇELİK
|HASAN ÇELİK
|% 0,79
|15
|SAADET PARTİSİ
|SEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN
|% 0,32
|6
|BTP
|SERPİL AYDIN
|% 0,26
|5
HASKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİKMET KARAYEL
|% 45,74
|2.638
|MHP
|CEMAL ORBAY
|% 38,04
|2.194
|SAADET PARTİSİ
|GÜVEN BAYKAL
|% 11,72
|676
|DP
|ERSİN MATPAN
|% 4,04
|233
|HDP
|ERSİN HERGÜL
|% 0,23
|13
|İYİ PARTİ
|ÇETİN ELÇİ
|% 0,1
|6
|BBP
|VURAL TOKMAK
|% 0,09
|5
|CHP
|NEDRET PAÇAL
|% 0,03
|2
KORKUT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ PEKBAY
|% 61,53
|971
|HDP
|MAŞALLAH ÇAKIR
|% 15,27
|241
|MHP
|KASIM ATAMAN
|% 15,02
|237
|CHP
|ATIF DEMİRTAŞ
|% 5,45
|86
|DİĞER
|% 2,72
|43
MALAZGİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,44
|Katılım Oranı
| :
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ERDAL ÇAKAR
|% 39,27
|3.614
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 38,62
|3.555
|CHP
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 19,21
|1.768
|DİĞER
|% 2,9
|267
VARTO
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 81,82
|Katılım Oranı
| :
|% 72,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ÜLKÜ KARAASLAN
|% 48,8
|1.827
|AK PARTİ
|MUHAMET LÜTFÜ TURGUT
|% 28,31
|1.060
|CHP
|NAZIM AYKAL
|% 15,54
|582
|DİĞER
|% 6,89
|258
|MHP
|SULHATTİN KARAKURT
|% 0,45
|17
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama