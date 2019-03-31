Son Dakika Haberleri: Muş Son

Muş Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 192Toplam Seçmen : 62.279Açılan Sandık : 167Açılan Sandık Oranı : % 86,98Kullanılan Oy : 45.025Geçerli Oy : 44.210Katılım Oranı : % 82,71PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFEYAT ASYA% 31,7114.021HDPSIRRI SAKİK% 30,2313.366ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 23,8210.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 192
Toplam Seçmen : 62.279
Açılan Sandık : 167
Açılan Sandık Oranı : % 86,98
Kullanılan Oy : 45.025
Geçerli Oy : 44.210
Katılım Oranı : % 82,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFEYAT ASYA% 31,7114.021
HDPSIRRI SAKİK% 30,2313.366
ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 23,8210.531
DİĞER% 11,715.177
ALİ ZİVER ÇAKIALİ ZİVER ÇAKI% 0,8352
BTPFATİH ASLAN% 0,57253
SAADET PARTİSİSADIK AYDIN% 0,49217
CHPTANSU SARAÇ% 0,41182
DSPMÜZEYYEN OKUR% 0,146
TKPLEVENT GÖK% 0,0837
VATAN PARTİSİCAZIM YILDIZ% 0,0628
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 24,49
Katılım Oranı : % 78,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADNAN TOPÇU% 51,271.438
AK PARTİSELAMİ ARAL% 41,681.169
İYİ PARTİFARUK ÇEBİ% 4,78134
HASAN ÇELİKHASAN ÇELİK% 0,8624
DİĞER% 0,7521
SAADET PARTİSİSEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN% 0,4312
BTPSERPİL AYDIN% 0,257
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİKMET KARAYEL% 45,742.638
MHPCEMAL ORBAY% 38,042.194
SAADET PARTİSİGÜVEN BAYKAL% 11,72676
DPERSİN MATPAN% 4,04233
HDPERSİN HERGÜL% 0,2313
İYİ PARTİÇETİN ELÇİ% 0,16
BBPVURAL TOKMAK% 0,095
CHPNEDRET PAÇAL% 0,032
KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ PEKBAY% 61,53971
HDPMAŞALLAH ÇAKIR% 15,27241
MHPKASIM ATAMAN% 15,02237
CHPATIF DEMİRTAŞ% 5,4586
DİĞER% 2,7243
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 97,44
Katılım Oranı : % 79,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPERDAL ÇAKAR% 39,273.614
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 38,623.555
CHPAHMET KENAN TÜRKER% 19,211.768
DİĞER% 2,9267
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Katılım Oranı : % 72,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPÜLKÜ KARAASLAN% 48,81.827
AK PARTİMUHAMET LÜTFÜ TURGUT% 28,311.060
CHPNAZIM AYKAL% 15,54582
DİĞER% 6,89258
MHPSULHATTİN KARAKURT% 0,4517

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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