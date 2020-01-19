Muş stadyumda kayaklı koşu antrenmanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş stadyumda kayaklı koşu antrenmanı - Son Dakika

Muş stadyumda kayaklı koşu antrenmanı

6 saat önce

Stadyumda kayaklı koşu antrenmanıMUŞLU kayaklı koşucular, kayak merkezinde yeteri miktarda kar olmaması üzerine çalışmalarını stadyumda çalışmakta buldu.

Stadyumda kayaklı koşu antrenmanı

MUŞLU kayaklı koşucular, kayak merkezinde yeteri miktarda kar olmaması üzerine çalışmalarını stadyumda çalışmakta buldu. Muş'ta geçen yıllara oranla kar yağışının az olması kayaklı koşu takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Ulusal ve uluslararası müsabalara yönelik hazırlıklarını sürdüren kayaklı koşu takımı sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yeteri kadar olmaması sebebiyle çalışacak yer bulmakta sıkıntı çekti. Sporcuların çalışacak alan bulamaması üzerine Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) desteğiyle, yaklaşık 10 santimetre karın bulunduğu şehir stadyumu kar motorlarıyla kayak pistine dönüştürüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte antrenmanlarını aksatmayan sporcular, şehir stadyumunda oluşturulan pistte çalışmaya başladı. Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu ve Biatlon Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, 'Muş Şehir Stadyumu'nda kayaklı koşu antrenmanları yapıyoruz. Kayak Federasyonu'nun eleme yarışmalarına hazırlanıyoruz. Onun sonrasında elemeyi geçen sporcuları etap yarışları ve Türkiye şampiyonasına hazırlıyoruz. Kayak tesislerinde kar olmadığı için şehir stadyumunda, futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sporcularımızı yarışmalara hazırlıyoruz" diye konuştu.

Sporculardan Hayrulnisa Coşkun ise, 'Muş Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kar olmadığı için futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yarışmalara hazırlanıyoruz. Zor oluyor ama işte yarışlar olduğu için çabalıyoruz" dedi.

Sporcu Kadir Karalar ise futbol sahasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yarışmalarda birinci olma temennisinde bulundu.

Muş stadyumda kayaklı koşu antrenmanı

Kayak Merkezi, Futbol, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 15:45:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş stadyumda kayaklı koşu antrenmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]