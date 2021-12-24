Muş Sultan Alparslan Tekstilkent Bina Tahsisi Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Muş Sultan Alparslan Tekstilkent Bina Tahsisi Başvuruları Başladı

24.12.2021 18:21
Muş Sultan Alparslan Tekstilkent Bina Tahsisi Başvuruları Başladı

Muş Sultan Alparslan Tekstilkent Bina Tahsisi Başvuruları BaşladıGençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA desteğiyle, Muş Valiliği tarafından yapımı tamamlanan Muş Sultan Alparslan Tekstilkent'inde 2 adet 4. 800 m2 ve 1 adet 2. 000 m2 olmak üzere toplam 11.

Muş Sultan Alparslan Tekstilkent Bina Tahsisi Başvuruları BaşladıGençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA desteğiyle, Muş Valiliği tarafından yapımı tamamlanan Muş Sultan Alparslan Tekstilkent'inde 2 adet 4. 800 m2 ve 1 adet 2. 000 m2 olmak üzere toplam 11. 600 m2 kapalı alana sahip 3 adet fabrika tekstil yatırımcılarına tahsis edilecektir. Başvurular, firma değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen objektif kriterlere göre değerlendirilecek olup başvuru tarihinden itibaren en geç iki hafta sonunda başvuru değerlendirme sonucu tarafınıza iletilecektir. Başvurunun değerlendirilmesi için imzalı-kaşeli başvuru formunun Ajansımız Muş Yatırım Destek Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 31. 12. 2021 Saat: 23: 59*Not: İmza sirküsü sahibi ile formu imzalayan kişinin aynı olması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Muş Sultan Alparslan Tekstilkent Bina Tahsisi Başvuruları Başladı - Son Dakika


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