Muş'ta 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Muş
'ta 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İlker Gündüzöz
başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, toplantının Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Gündüzöz, koordinasyonun yönetimin temel ilkelerinden biri olduğunu belirtti.
Kentte 2019 yılı 1. Dönem Yatırım Programı'nda 8 sektörde 890 proje yer aldığını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Bu projelerin 50'si belediyelere aittir. Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 3 milyar 60 milyon 620 bin 701 lira, yıllara sari olan projelerin önceki yıllar harcaması 844 milyon 757 bin 289 lira, yatırım projelerinin 2018 yılı ödeneği ise 775 milyon 522 bin 346 liradır. Genel toplamda yatırımların aralık ayının sonlarına kadar 609 milyon 860 bin 442 lira harcama yapılarak, yüzde 74 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 68 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Aralık
ayının sonlarına kadar tamamlanan yatırım proje sayısı 586, devam eden proje sayısı 106, ihale aşamasındaki proje sayısı 9 ve başlanmayan proje sayısı ise 140'tır."
Yatırımcı kuruluşların toplantıda bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, toplantıya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya
, Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, Vali Yardımcısı Abdülkadir Okay, kaymakamlar, yatırımcı ve kurum amirlerinin katıldığı bildirildi.