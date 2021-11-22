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Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

22.11.2021 14:02
Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yol kontörlü sırasında durdurulan araçta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yol kontörlü sırasında durdurulan araçta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Van'dan temin ettiği uyuşturucuyu Muş'a getireceği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüpheli V. A'nın kullandığı araç, Malazgirt ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan aramada araca gizlenmiş 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

sentetik uyuşturucu, Malazgirt, Tragger, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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