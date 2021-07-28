Muş'ta 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri önceki gün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir aracın motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 235 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.