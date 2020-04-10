Muş'ta 1 kişinin koronavirüs çıktığı köy, karantinaya alındı - Son Dakika

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Muş'ta 1 kişinin koronavirüs çıktığı köy, karantinaya alındı
6 saat önce
MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde oturan bir kişinin yapılan covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, köy karantinaya alındı.
MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde oturan bir kişinin yapılan covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, köy karantinaya alındı.
Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde rahatsızlanan bir kişiye yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişinin köy içi temasının yoğun olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün karantina kararı verdi. İyikomşu köyüne yönelik alınan karantina kararı sonrası köye giriş-çıkışlar yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:38 Kaynak: DHA
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