Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4'e yükseldi.
Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4'e yükseldi.
Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle pozitif vakaların belirlendiği 3 köyün ardından Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün de karantinaya alındığı bildirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korkut ilçesi Güneyik köyünde korona virüsünün çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır" denildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:01 Kaynak: İHA
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