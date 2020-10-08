Muş'ta 10 iş yerinde 171 taklit ürüne el konuldu - Son Dakika

Muş'ta taklit ürün satan 10 yerinde 171 parça ürüne el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte taklit ürün satışı yapan iş yerleri hakkında çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, taklit ürünleri ilimizde 10 iş yerinde yapılan aramalar neticesinde, 171 taklit ürünün satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Suç unsuru ürünlere mahkeme kararı doğrultusunda el konulmuştur.
İş yeri sahipleri hakkında gerekli adli işlem yapılmıştır."
Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
- Kaynak: AA
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