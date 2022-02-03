Üye Girişi
Muş'ta 10 metre kar altındaki köy yolları güçlükle açılıyor - Son Dakika

Muş'ta 10 metre kar altındaki köy yolları güçlükle açılıyor

03.02.2022 09:42
Muş'ta 10 metre kar altındaki köy yolları güçlükle açılıyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı, 10 köy ve 23 mezraya ulaşımın sağlandığı köy yolunu açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı, 10 köy ve 23 mezraya ulaşımın sağlandığı köy yolunu açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Kış mevsiminin zor geçtiği kentte, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, zorlu coğrafya ve dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çalışıyor.

Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 10 metreye ulaştığı yolda çalışan ekipler, çığ tehlikesine karşın vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlamak için mücadele ediyor.

Üçevler grup köy yolunda kepçe ve rotatif ile 1 kilometrelik yolu 1 saatte açabilen ekipler, kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelerde adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor.

"Çığ tehlikesinden dolayı operatörlerimiz çok dikkatli çalışıyor"

Karla mücadele ekip şefi Hakan Çolak, AA muhabirine, 10 köy 23 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Çolak, "Fırtına ve tipiden dolayı yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri var. Yolları açıp en kısa zamanda köylere ulaşacağız, 1 kilometrelik yolu 1 saatte ancak açabiliyoruz. Bölgede çığ tehlikesinden dolayı operatörlerimiz çok dikkatli çalışıyor." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Osman Korkmaz da "İlerlemekte zorluk çekiyoruz. Zaman zaman yükseklikten dolayı kar kütleleri iş makinelerinin üzerine düşüyor." dedi.

YORUMLAR
500

Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 10 metre kar altındaki köy yolları güçlükle açılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
09:41 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey, vezir Alemşah'la hesaplaşıyor!
09:40 Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi
09:39 Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor
09:35 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Asya Aras'ı affedecek mi?
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'ya gidiyor
09:08 Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar sorumsuz grubu açıkladı: 20-35 yaş arası aşılanmıyor
08:56 İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi
08:45 Hakimden Sezen'in katiline: Sana beş yıl ceza vereceğim, şimdi mi vereyim erteleyeyim mi?
08:33 İzmir'de yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 09:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta 10 metre kar altındaki köy yolları güçlükle açılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement