Muş'ta 120 bin kovanda bal sağımına başlandı

ZENGİN florasıyla arıcıların akınına uğrayan Muş'ta, hasat dönemine girildi. 70 bini gezgin ve 50 bini yerli olmak üzere 120 bin arılı kovanın bulunduğu Muş'ta arıcılar, üretilen balların sağımını yapıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip kent ile bölgesinde sağlanan huzur ortamıyla yayla ve dağlık alanları güvenle kullanan arıcılar, 700 bin ton bal bekliyor.

Merkeze bağlı Karlıdere köyünde yaz boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımına başladı. Arazide tek tek açılan kovanlardan çıkarılan petekler, bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bal sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden süzülen ballar, daha sonra kavanozlara dolduruldu. Köydeki bal sağımına katılan Muş Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Pekbay; 70 bin gezgin, 50 bin de yerli olmak üzere 120 kovanda bal üretimi yapıldığını söyledi. Bu yıl 700 ton bal rekoltesi beklendiğini belirten Pekbay, 10 milyon liralık gelir hedeflediklerini kaydetti. Yaylalarda güvenliğin sağlanmasıyla arıcılıkta önemli gelişmeler olduğunu belirten Pekbay, "Bölgenin huzura kavuşmasıyla beraber mevcut işletmelerimiz rakımı yüksek olan yaylalarımızda üretimlerini yaptı. Şimdi de bal hasadını gerçekleştiriyorlar" dedi.

Bu yıl 200 arılı kovan ile üretim yaptığını belirten Ekrem Demir ise çok kaliteli bal elde ettiklerini dile getirdi. Demir, "Muş bölgesindeki balları diğer ballardan ayıran en büyük özelliği, geven ve kekik balı olmasıdır. Bu da bir sürü hastalığa şifadır. İnşallah müşterilerimiz de bundan faydalanacaktır. Bu yıl elde edilen verim oldukça kalitelidir" diye konuştu.