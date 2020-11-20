Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

20.11.2020 15:27
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı, System.String[]

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 120 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 120 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

14 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan 120 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah başında yemin etti.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, yemin eden güvenlik korucularının memlekete, devletin verdiği silah ve mühimmatla hizmet edeceklerini söyledi.

Bunun bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu kamu görevi diğerlerinden biraz özelliklidir. Namusunu, canını, malını ve ırzını korumak için size devlet silah veriyor. Bu emaneti çok iyi korumak ve muhafaza etmek sizin göreviniz. Bu artık bir namustur. Silahınızı son derece iyi koruyacaksınız. Üniformanızın hakkını vereceksiniz. Sizi terörle mücadele noktasında jandarma ve polisin yanında, çok önemli bir göreve layık gördük. Siz devletin güvenlik korucusu oldunuz. Bu herhangi bir işe girmek değil. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik korucusu oldum' deyin. Bu herhangi bir yerde işe girmek değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun al bayrağının taşındığı kutsal bir görev. Bunun dışında komutanlarınızın verdiği emirlere ve mevzuattaki kurallara harfiyen riayet edin."

Kahramanların her zaman milletin vicdanında yer bulduğunu dile getiren Vali Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Dinimizde şehit olmak en büyük mertebe. Çok büyük bir sorumluluk aldınız ve bu sorumluluğun inşallah gereğini yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece çok güçlü bir devlet. Terör ve teröristle mücadelede başarılı bir noktaya gelindi. Devlet her zaman ayakta. Hainler hikayedir ve tarih sayfalarında yazmaz. Yazsa da lanetle anılır. Ama kahramanlar tarih kitaplarının da yazmasının ötesinde milletin vicdanlarında her zaman yer bulur. Onların amel defterleri kıyamete kadar açık olur."

"Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayınız"

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen de hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla bitiren güvenlik korucularının yemin törenini büyük bir gurur ve heyecanla izlediklerini belirtti.

"Güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz göreviniz boyunca en zor koşullarda sizlere yol gösterecektir." diyen Şen, şunları kaydetti:

"Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanunu ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daime rehber edineceğinizden yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, ordu millet kaynaşmasının en büyük göstergesi olan sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar devam edecektir. Bu kutsal görev için ettiğiniz yemininiz yüce ulusumuza güvenlik güçlerimize, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun."

"Bizler terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza söz veriyoruz."

Yemin eden Yaygın Beldesi güvenlik korucusu Yasin Kurt ise güvenlik korucusu olarak 40 yıldır dedelerinin, babalarının, amcalarının ve ağabeylerinin komutanlarla omuz omuza mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Can verip şehit oldular, kan döküp gazi oldular. Bizler de bugün yemin ederek arkadaşlarımızın bıraktığı yerden bu kutsal görevi devraldık. Canımız sağ olduğu sürece teröristle mücadelemizde onların bıraktığı yerden kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza ve yeminimize sadık kalacağımıza bir kez daha huzurunuzda söz veriyoruz."

Törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat da katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti         
15:32
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 16:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei