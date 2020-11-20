Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti - Son Dakika

Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti

20.11.2020 15:11
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti, System.String[]

MUŞ'ta göreve başlayan 120 güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

MUŞ'ta göreve başlayan 120 güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe kurallarına dikkat edilen törene aileleri katılamayan güvenlik korucuları, silahlarının başında yemin etti.

Muş'ta göreve başlayan 120 güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, güvenlik korucuları silah başında yemin etti. Güvenlik korucularının ailelerinin koronavirüs salgını nedeniyle katılamadığı törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat katıldı.Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilen törende arkadaşları adına güvenlik korucusu Yasin Kurt tarfından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı. Kurt'un konuşmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, "Şanlı bayrağınız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. Ettiğiniz yemini biran bile unutmayınız" diye konuştu. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında yemin töreninin gerçekleştirildiğini belirten ve güvenlik korucularına önerilerde bulunan Vali İlker Gündüzöz ise, "Sizi terörle mücadele noktasında jandarma ve polisin yanında çok önemli bir göreve layık görüldünüz. Bu iş bitiyor ve bitecek. Devlet her zaman ayakta ama biz kimleri kimleri gördük. Bin yıldır bizler bu topraklardayız. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bu uğurda omuz omuza birlikte görev yapacağız. Tekrar hayırlı olsun" dedi.


Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti
Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti

İl Jandarma Komutanlığı, Koronavirüs, Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin etti - Son Dakika


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