Son Dakika Haberleri: Muş'ta 140 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta 140 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Muş'ta dün akşam etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle 140 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Muş'ta 140 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Muş'ta dün akşam etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle 140 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Muş'ta kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte dün köylerin tamamının ulaşıma açılmasının ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, 140 köy ile ulaşımı yeniden kesti. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ilçede 30, Bulanık'ta 30, Malazgirt'te 20, Varto'da 50 ve Korkut ilçesinde ise 10 köy olmak üzere il genelinde toplam 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisini kaybetmesi ile ekiplerin yeniden yol açma çalışması başlattığını ve köy yollarının yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:18 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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