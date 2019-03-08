Muş'ta 140 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta dün akşam etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle 140 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Muş'ta dün akşam etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle 140 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.



Muş'ta kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte dün köylerin tamamının ulaşıma açılmasının ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, 140 köy ile ulaşımı yeniden kesti. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ilçede 30, Bulanık'ta 30, Malazgirt'te 20, Varto'da 50 ve Korkut ilçesinde ise 10 köy olmak üzere il genelinde toplam 140 köy yolu ulaşıma kapandı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisini kaybetmesi ile ekiplerin yeniden yol açma çalışması başlattığını ve köy yollarının yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. - MUŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi

Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı