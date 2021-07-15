Üye Girişi
Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:11

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

Muş Valiliği tarafından düzenlenen programa Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri, şehit yakınları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehitler için eller semaya açıldı. Duaların edildiği program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Akabinde, Salih-Muhlise Çağlayan Camisinde şehitler için mevlit ve hatim okutuldu.

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Milli, Şehit, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi duygu dolu anlar yaşattı 21:37 Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi duygu dolu anlar yaşattı Eski eşini 7 yerinden bıçakladı, başına gelip pişkince 21:12 Eski eşini 7 yerinden bıçakladı, başına gelip pişkince "Seni bir dahaki sefer öldüreceğim" dedi Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu 20:21 Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Çukuru patlatmak isteyen defineciler, kendilerini havaya uçurdu 19:37 Çukuru patlatmak isteyen defineciler, kendilerini havaya uçurdu Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı 18:43 Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı 18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi 17:50 Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat         
21:41
Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu         
21:14
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı         
21:07
Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 7 bin 304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 7 bin 304 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı         
18:39
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 22:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement