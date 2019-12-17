Muş'ta 15 temmuz'u işaret diliyle anlattılar - Son Dakika
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Muş'ta 15 temmuz'u işaret diliyle anlattılar

6 saat önce

Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılarMuş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı.

Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar

Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı. Şehitlerin isimlerinin okunarak anıldığı programda şiirler okundu, türküler söyledi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ne ilişkin hazırlanan slayt gösterisinin ardından şehit ve gazilerin ismi tek tek okundu. Öğrencilerin 15 Temmuz'u işaret diliyle anlatmasının ardından şiir ve türküler okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, 'Öğrencilerimiz işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattılar. Belki de bu, Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk programdır. Gerçekten öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Hepimize burada duygulu anlar yaşattılar. Tebrik ediyoruz dedi.

15 Temmuz'un destansı bir mücadelenin adı olduğunu belirten Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, 15 Temmuz'da canlarını feda ederek şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bu düşünce ve ruhu öğrencilerimize aşılamak ve gelecek nesillere taşımak düşüncesiyle bu programı düzenledik diye konuştu.

15 Temmuz'la ilgili sözlerin yetmediğini ve işaret diliyle anlattıklarını belirten öğrencilerden Elif Yalçın, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Sözlerimiz yetmedi, işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattığımıza, güzel bir işe imza attığımıza inanıyoruz dedi.

Muş'ta 15 temmuz'u işaret diliyle anlattılar

Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:21 Kaynak: DHA
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