Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar - Son Dakika

Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar

6 saat önce

MUŞ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı.

Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar, System.String[]

MUŞ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı. Şehitlerin isimlerinin okunarak anıldığı programda şiirler okundu, türküler söylendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ne ilişkin hazırlanan slayt gösterisinin ardından şehit ve gazilerin ismi tek tek okundu. Öğrencilerin 15 Temmuz'u işaret diliyle anlatmasının ardından şiirler okundu, türküler söylendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Öğrencilerimiz işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattılar. Belki de bu Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk programdır. Gerçekten öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Hepimize burada duygulu anlar yaşattılar. Tebrik ediyoruz" dedi.

15 Temmuz'un  destansı bir mücadelenin adı olduğunu belirten Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, 15 Temmuz'da canlarını feda ederek, şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bu düşünce ve ruhu öğrencilerimize aşılamak ve gelecek nesillere taşımak düşüncesiyle bu programı düzenledik" diye konuştu.

15 Temmuz'la ilgili sözlerin yetmediğini ve işaret diliyle anlattıklarını belirten öğrencilerden Elif Yalçın, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Sözlerimiz yetmedi, işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattığımıza, güzel bir işe imza attığımıza inanıyoruz" dedi.


Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu Doğa Kolejlerinde aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı

Son Dakika Haberleri
15:50 Erciş Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
15:49 ''Seni Unutmak İstemedim ki'' tiyatro sahnelerinde… - Son Dakika
15:45 Osmangazi Meydanı'na ilk harç döküldü - Son Dakika
15:44 İstiklal Caddesi yeni yılda ışıl ışıl olacak - Son Dakika
15:44 Manisa'da 'Kadına Yönelik Şiddet' toplantısı - Son Dakika
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Son Dakika
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:55:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]