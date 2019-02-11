Son Dakika Haberleri: Muş'ta 150 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Muş'ta 150 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

48 dakika önce

Muş'ta üç günden bu yana aralıklara etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 150 köy ve 100 mezranın yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 150 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Muş'ta üç günden bu yana aralıklara etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 150 köy ve 100 mezranın yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına sonucu il genelinde kapanan 150 köy ve 100 mezra yolu, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanın 150 köy ve 100 mezra yolunun ekipler tarafından yeniden açıldığını ifade etti. Ekiplerin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yentür, "Dün akşam geç saatlere kadar yapılan yoğun çalışmalar sonucu köy ve mezralara ulaşım sağlanmıştır" dedi.

Merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Ağıllı Köy Muhtarı Abduülselam Dinçer ise "Bir hafta önce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgede bulunan 9 köy 22 mezra yolu ulaşıma açılmıştı. Ancak bu son üç gün önce etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolumuz yeniden ulaşıma kapandı. Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu 9 köy ve 22 mezramıza ulaşım sağlandı. Devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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