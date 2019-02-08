Son Dakika Haberleri: Muş'ta 150 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta 150 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Muş'ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 150 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Muş'ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların ulaşımlarını sağlamak üzere iş makinesi ve personellerin sahada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Acil durumlarla ilgili köy muhtarları ile iletişim halinde olduklarını belirten Yentür, "Dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolumuz ulaşıma kapanmış durumdadır. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürerek, vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak adına 7/24 esasına göre yol açmaya devam ediyor" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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