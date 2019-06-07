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MUŞ'TA 16 SÜRÜCÜYE 3 BİN 760 TL PARA CEZASI

1 saat önce

MUŞ'ta, 'Güvenli Bayram uygulaması kapsamında, drone destekli havadan yapılan kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 16 sürücüye 3 bin 760 TL para cezası uygulandı.

MUŞ'TA 16 SÜRÜCÜYE 3 BİN 760 TL PARA CEZASI, System.String[]
MUŞ'ta, 'Güvenli Bayram uygulaması kapsamında, drone destekli havadan yapılan kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 16 sürücüye 3 bin 760 TL para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen 'Güvenli Bayram uygulaması kapsamında drone destekli havadan kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 16 sürücüye toplam 3 bin 760 TL para cezası uygulandı. Muş- Bingöl karayolu üzerinde trafik akışının yoğun olduğu bölgede drone uçuran İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tek tek tespit etti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, jandarma ekiplerince trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında, işlem yapıldı.
Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan 16 sürücüye 3 bin 760 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
Muş, Güncel
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