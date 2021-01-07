Muş'ta 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muş'ta 8 hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla 6 Ocak'ta kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 hırsızlık dosyasından 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
Kaynak: AA
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