Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü

21.02.2021 08:44
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü

MUŞ'ta, bir haftadır bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler, adeta kara gömüldü.

MUŞ'ta, bir haftadır bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler, adeta kara gömüldü. 1800 metre rakımdaki Yukarıyongalı köyünde, iş makinelerinin giremediği yerlerde küreklerle açılan yollar, tünellere dönüştü.

Bir hafta boyunca bahar havasının yaşandığı Muş'ta yeniden etkili olan kar yağışıyla 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evler, kara gömüldü. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde, evlerin kapı girişleri adeta tünellere dönüşürken, pencereler ise kardan kapandı. Köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü vatandaşlar, imece usulü ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine gidiş- geliş yolları açtı. Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde zorlu bir yaşam sürüyor.

Bir hafta öncesinde bahar havası yaşarken etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta köylerinde kara boğulduklarını anlatan Eyyüp Omur, "Bir hafta öncesinde bahar havası yaşanıyordu. Bizler de sevinmiştik bahar mevsimi geliyor diye. Ne yazık ki 2- 3 gün kar yağışı etkili oldu ve köyümüzdeki bütün evler kar altında kaldı. Köyümüzün içerisinde imece usulü küreklerle yol açıyoruz. İş makineleri giremedikleri için bizler küreklerle kendimize yol açıp, komşularımıza gidip, geliyoruz" diye konuştu.

Köydeki birçok evin kardan görünmeyecek hale geldiğini söyleyen Celalettin Yöndem ise "3 gün boyunca kar kesintisiz bir şekilde yağdı. 3- 4 metreyi bulan kar nedeniyle evlerimiz kaybolmuş durumda. İş makinesinin giremediği yerlerde kürekle açtığımız yollar, tünelleri andırıyor" dedi.

YORUMLAR
500
Apple Music öğrenci paketine zam! Türkiye dahil mi? Apple Music öğrenci paketine zam! Türkiye dahil mi? Muş'ta 'Yerel düzey 2022 masa başı ve saha tatbikatı' gerçekleştirildi Muş'ta 'Yerel düzey 2022 masa başı ve saha tatbikatı' gerçekleştirildi Vali Gündüzöz: 'Afetlere önceden hazır olmak son derece önemli' Vali Gündüzöz: 'Afetlere önceden hazır olmak son derece önemli'
Kaynak: DHA

Yukarıyongalı, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 09:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement