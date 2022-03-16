Muş'ta 192 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Muş'ta 192 köy yolu ulaşıma kapandı

16.03.2022 10:07
Muş'ta 192 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 192 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 192 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 192 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 40, Varto'da 56, Bulanık'ta 30, Malazgirt'te 55, Korkut'ta 10 ve Hasköy'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 192 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Dünden bugüne 109 köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydeden Yentür, kapalı yolların en kısa süreden yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

(Uğur Ulu-İHA)

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Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi MUŞLU MOBİLYACI, KARDAN KOLTUK TAKIMI YAPTI MUŞLU MOBİLYACI, KARDAN KOLTUK TAKIMI YAPTI

kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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