MUŞ'TA 2 ANNENİN EVLAT NÖBETİ SÜRÜYOR - Son Dakika

MUŞ'ta, terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker ailesinin evlat nöbeti sürüyor. HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Muş HDP Binası önünde evlat nöbetine başlayan Özcan ve Teker ailesi, çocuklarının kendilerine verilmesini istiyor. Çocuğunu istemek için HDP il binası önüne geldiğini belirten Atilla'nın annesi Şahinaz Özcan, 'Çocuğum 15 Temmuz 2016 yılından bu yana kayıptır. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğum gelene kadar buradan gitmiyorum. Burada eylemime devam ediyorum. Bu Kürt davası değil, ben çocuğumu istiyorum' dedi.

2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin için evlat nöbetini sürdüren Anne Gülbahar Teker ise, HDP ve PKK'nın bir olduğunu bu sebepten ötürü oğlunu HDP'den istediğini belirtti. Oğlu gelene kadar HDP il binası önünden bir yere ayrılmayacağını belirten Anne Teker, evladı için nöbetini sürdüreceğini ifade etti.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin yalnız olmadığını belirten destekçiler, her zaman yanlarında olduklarını belirttiler.