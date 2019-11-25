Muş'ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı

Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezradaki 2 bin 128 mezar, yeni yaptırılan mezarlıklara taşınmaya başlandı.

Muş'ta yapımına devam edilen ve 2020 yılının Mart ayında su tutması beklenen Alparslan-2 Barajı ve HES'teki çalışmalar devam ediyor. Alparslan-2 Barajı bölgesinde yer alan Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında bulunan 2 bin 128 mezarın taşıma işlemi, baraj inşaatı çalışmasını yürüten Energo Pro'ya bağlı Yükseliş Enerji İnşaat Limitet Şirketi tarafından yapılıyor. Eski mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenerek tabuta yerleştirildikten sonra krokisi oluşturulan ve isimlendirilen yeni mezarlara yerleştirildi. Köy sakinlerinin belirlediği yeni yerleşim alanına yakın bölgelere taşıması yapılan mezarlıklarda üst yapı, çevre düzenlemesi, mermer, baş taşı ve tel örgü çalışmaları sürdürülüyor.

Tepeköy sakinlerinden Özcan Özer, mezarlıklarının taşındığını söyledi. Alparslan-2 Barajı'nın yapılmasıyla köyün sular altında kalacağını ifade eden Özer, "İlk etapta mezarlıklarımız taşındı. Biz de şimdi köyden çıkmak için yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Bütün atalarımız buradaydı. Mezarlarımız suyun altında kalmadı. Devletimize bu yönden teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayalıdere Köyü Muhtarı Salahattin Tarhan da mezarlığın taşındığını belirterek, "Eski mezarlığımız yerinde kaldı. Yakında su altına giriyor. Yeni mezarların mermer işlerine başlandı. Etrafı da örülecek. Yerleşim yerine de seneye nisan ve mayıs aylarında geçmek zorundayız. Henüz konutlarımıza başlanmadı. Ama okul, cami gibi yerlere başlandı. Onların çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında yaşayan vatandaşlar için yeni yerleşim alanlarının yapımına devam edilen konut, okul, cami, taziye evi, imam lojmanı, altyapı ve üst yapı çalışmaları ise sürdürülüyor. Öte yandan, yeni yerleşim alanına taşınmak için hazırlıklara devam eden köy sakinleri, ev ve ahırlarını yıkmaya başladı.

(İHA)