MUŞ'TA, 2500 RAKIMDA ZORLU KARLA MÜCADELE - Son Dakika

MUŞ'ta, yüksek kesimlerde dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu yeniden ulaşıma kapandı. 2500 rakımda zorlu karla mücadele mesaisi yürüten karla mücadele ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açtı.

Dün gece kar yağışı Muş'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yoğun kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu ulaşıma kapandı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımdaki Çavuştepe mevkiinde 50 santimetreyi aşan karı temizlemek için yoğun mesai harcadı. İş makineleriyle saatler süren çalışmalar sonrasında, köy ve mezralara ulaşım yeniden sağlanabildi.

İş Makinesi Operatörü Osman Acıman, Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 10 köy ve 21 mezra yolumuz ulaşıma kapandı. Mevsimin ilk karı, bulunduğumuz bu bölgeye yağıyor. Burada yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Bizde bazen yol açma çalışmasında güçlük çekiyoruz. Ama halkımız için 724 esasına göre çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. İnşallah bugün köy ve mezralarımızın yolunu ulaşıma açacağız dedi.