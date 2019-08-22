Son Dakika Haberleri: Muş'ta "2. Geleneksel Sünnet Şöleni"
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Muş'ta "2. Geleneksel Sünnet Şöleni"

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yarın gerçekleştirecekleri "2. Geleneksel Sünnet Şöleni"ne vatandaşları davet etti.

Muş'ta

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yarın gerçekleştirecekleri "2. Geleneksel Sünnet Şöleni"ne vatandaşları davet etti.

Kent merkezindeki Lale Vadisi Parkında gerçekleştirilecek şölene kentteki herkesin katılmasını beklediklerini bildiren Asya, geleneksel hale getirdikleri etkinlikte 200 çocuğun sünnet edileceğini aktardı.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik projeleri de uygulamaya devam ettiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Muş Belediyesi olarak su, yol, kanalizasyon, temizlik gibi asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksiklikleri giderirken, bu tür etkinliklerle de beklentileri karşılamanın gayretindeyiz. Uzun bir süredir planlamasını yaptığımız sünnet şölenini cuma günü yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın eğlenebilecekleri bir gün yaşamalarını sağlamayı umuyoruz."

Asya, şölende ailelerle bir araya gelerek mutluluklarını paylaşacaklarını dile getirdi.

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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