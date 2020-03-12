Muş'ta 2 kişi koronavirüs iddiası üzerine gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş'ta 2 kişi koronavirüs iddiası üzerine gözaltına alındı

6 saat önce

MUŞ'ta, sosyal medya üzerinden, koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle Devlet Hastanesinin karantinaya alındığına dair paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta 2 kişi koronavirüs iddiası üzerine gözaltına alındı, System.String[]

MUŞ'ta, sosyal medya üzerinden, koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle Devlet Hastanesinin karantinaya alındığına dair paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden, koronavirüs salgını nedeniyle Muş Devlet Hastanesi'nin karantinaya alındığına dair paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından ilimizde yeni koronavirüs (COVİD-19) vakası görüldüğü; devlet hastanesinin karantinaya alındığı ve bu durumun kamuoyundan saklandığını iddia eden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı, maksatlı ve provokasyon içeren paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmış olup iki kişi adli mercilerin talimatı ile gözaltına alınmıştır. Bu tür asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetleri aralıksız devam etmektedir."


Muş Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:03 Kaynak: DHA
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