Muş'ta "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kutlandı - Son Dakika

Muş'ta Ali Kuşcu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürlüğü tarafından "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Valilik önünde stant açıldı. Otizmli bireyler çok sayıda mavi balonu gökyüzüne bıraktı.

Otizmli bireylerle tek tek ilgilenen Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, otizmin eksiklik olmadığını, farkındalık olduğunu söyledi.

Bu farkındalığı insanlara fark ettirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Kıvanç, "Çocuklar da farkındalığı hissettirmek amacıyla buradalar. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışını esas alıyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Serdar Koç ise günün anlam ve önemini belirtmek için etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Otizmin hastalık değil farklılıktır. Siz de otizmi fark edin görmezden gelmeyin." dedi.