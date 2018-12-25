Son Dakika Haberleri: Muş'ta 2 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Muş'ta 2 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

1 saat önce

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muş'ta 2 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu, System.String[]
Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun örgütten firar ederek, güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarıyla yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde, örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:53 Kaynak: AA

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