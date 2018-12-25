Son Dakika Haberleri: Muş'ta 2 Terörist Teslim Oldu

Muş'ta 2 Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Muş İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları kapsamında 2 terörist örgütten kaçarak teslim oldu.

Muş'ta 2 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Muş İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları kapsamında 2 terörist örgütten kaçarak teslim oldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Teslim olan bölücü terör örgütü mensupları ile yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde; örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz, hukuk devleti ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Muş, 3. Sayfa
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