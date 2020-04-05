Muş'ta 2 yerleşim yeri karantinaya alındı - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaağaç beldesi ve Demirkapı köyü karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ?İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vakasının çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun tespit edilmesi nedeniyle Karaağaçlı beldesi ile Bulanık ilçesine bağlı Demirkapı köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, köy ve belde sakinlerinin sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemi aldı.