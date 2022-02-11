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Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

11.02.2022 13:01
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Malazgirt ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve terörle mücadelede yer alacak 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Malazgirt ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve terörle mücadelede yer alacak 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, 2 haftalık zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah başında yemin etti.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, her geçen gün güvenlik korucusu kuvvetinin nitelik, nicelik ve sayı olarak arttığını söyledi.

Muş'ta 2 bin 500 civarında güvelik korucusunun jandarmanın emrinde, asayişin temininde suç ve suçlularla mücadelede ve her türlü terör tehdidine karşı iş başında olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Sizler için önemli bir gün çünkü elinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin silahı, üstünüzde bu vatanın değerli bir üniforması var. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Dolayısıyla bu üniformanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu bir emanettir, emanetlerinde en önemlilerinden biri devletin vermiş olduğu bu silahtır. Pek çok terör örgütüyle mücadelede şehit verdik, gazi verdik. Muş'ta da böyle. Türkiye'nin güvenlik korucusu sisteminin yer aldığı 26 ilimizde de bu böyle. Dolayısıyla her zaman vatan evlatları bu memleket için bu bayrak için şahadete yürümeye hazır. Biz görevimizin başındayız fakat bazı hainlerde hainliğinin başında ve pusuda beklemekteler. Mevcut ortamı ve devletin şefkatli yüzünü yanlış değerlendirip yanlış yollara gidenleri buradan tekrar uyarıyoruz. Devlet her zaman güçlüdür, adalet her zaman tecelli eder, hainlerin sonu da her zaman pisipisine bu dünyadan gitmektir. Dolayısıyla kandırılmış gençleri ya da zorla dağa çıkarılmış gençleri bu memleketin, devletin şefkatli kollarına bekliyoruz."

Örgütün şu anda dağılma noktasına geldiğini vurgulayan Gündüzöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Memleketimizde, her yerde asayiş mükemmel bir vaziyette devam etmektedir. Artık bizim önümüze bakacağımız şey Muş'ta istihdamı artırmak, turizmi geliştirmek. Türkiye'de 1000 civarında ilçe var. Bu ilçeler arasında çok özellikli ve güzide bir yeri olan Malazgirt ilçesinde görev yapmak da siz kıymetli güvenlik korucularımız açısından daha onur verici bir husus. Bu vesileyle de polisimiz, askerimiz, güvenlik korucumuz olarak görev yaparken bu vatan için fedai can etmiş şehitlerimizi buradan Sultan Alparslan diyarından, şehitler diyarından rahmetle şükranla anıyorum."

Yemin eden güvenlik korucusu Muhammet Mustafa Biçen de güvenlik korucuları olarak terörle mücadelede canları pahasına görev alacaklarını dile getirerek "Canımız sağ olduğu sürece teröristle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

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Malazgirt, Jandarma, Türkiye, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika


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