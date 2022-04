MUŞ'TA 2013'TE 11 OLAN ÇİLEK YETİŞTİRİCİ SAYISI 2022'DE 288 OLDU - Son Dakika

MUŞ'ta, ilk olarak 2013 yılında 11 üretici tarafından 11 dönümlük alana ekimi yapılan çilekten elde edilen kazanç sayesinde, çilek bahçeleri ile üretici sayısı her yıl artış kazandı. 2022 yılında 288 üretici tarafından çilek ekiminin yapıldığı 304 dekardan 1200 tonu aşkın ürün elde edilmesi hedeflenirken, kente 18 milyonu aşkın bir katkının sağlanması bekleniyor.

Çilek üreticiliğinin birçok aileye kazanç kapısı olduğu Muş'ta, albino ve yediveren çeşitleri yetiştiriliyor. İklim şartları, toprak yapısı, gece ve gündüz saatlerindeki sıcaklık farkından dolayı kendisine has bir tat ve aroma taşıyan çilek, ilk olarak mayıs ayında boy göstermeye başlıyor. İlk verimin mayıs ayında toplandığı bahçelerden, kasım ayına kadar yaklaşık 5 defa çilek hasadı yapılıyor. Her yıl üreticiler tarafından çilek üretiminin geliştirildiği kentte, ekimi yapılan her bir dekardan 3 ile 4 ton arasında bir verim elde ediliyor. Böylelikle ekimi yapılan 304 dekardan 1200 tonu aşkın çileğin elde edilmesi ve çilek üreticiliğiyle Muş'a bu yıl 18 milyonu aşkın bir katkının sağlanması bekleniyor.

'ÇİLEK, MUŞ İLİNDE İYİ BİR ALTERNATİF ÜRÜN HALİNE GELDİ'

Çilek yetiştiriciliğin Muş'ta her yıl artış kazandığını söyleyen Tarım ve Orman Muş İl Müdürü Mehmet Gün, 'Muş'ta, özellikle 2013 yılında başlanılan çilek ekim ve demonstrasyon çalışmaları, ilk olarak 11 dönümlük bir alanda 11 üreticimizle başladı. Yıllarca bu çilek yetiştiriciliği devam edilerek, çilek üretimine karşı yetiştiricilerimizin güzel bir teveccühleri oldu. Çilek üretimi şu anda; 304 dekarlık bir alanda, 288 üreticimizle devam etmektedir. Çilek hem adaptasyon konusunda hem de kendisine has aromatik koku ve tadından dolayı Muş ilinde iyi bir alternatif ürün haline geldi" diye konuştu.

'ALBİNO VE YEDİVEREN ÇEŞİTLERİ YETİŞTİRİLİYOR"

Muş'ta, çilek yetiştiriciliğinde albino ve yediveren çeşitlerinin kullanıldığını belirten Gün, 'İklim şartları, Muş'un toprak yapısı ve özellikle gece ile gündüz saatleri arasındaki sıcaklık farkından dolayı çilek kendisine has bir tat ve aroma elde etmektedir. Yetiştiriciler katma değer sağladığı için şu anda merkez ve 5 ilçemizde çilek üretimi üreticiler tarafından geliştirilmektedir. Bunun daha ileriye gidebilmesi için bizlerde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

'MAYISTAN KASIM AYINA KADAR 5 DEFA HASAT YAPILMAKTADIR"

Her bir dekar alandan yaklaşık 3 ile 4 ton verimin elde edildiği çilek bahçelerinde 5 defa hasat gerçekleştirildiğini vurgulayan Gün, 'Çilek bahçelerinde mayıstan kasım ayına kadar yaklaşık 5 defa hasat yapılmaktadır. Her bir dekar alandan 3 ile 4 ton arasında bir verim elde edilmektedir. Böylelikle elde edilen verimle birlikte Muş'umuza yılda 18 milyonluk bir katkı sağlanması bekleniyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE GENELİNDE HASAT BİTERKEN, MUŞ'TA YENİ BAŞLIYOR"

Evinin önündeki boş alanı değerlendirerek 2018 yılında çilek ekimine başlayan İsmet Çaldır ise şunları söyledi:

"Kentte kış mevsimi uzun sürüyor. Türkiye genelinde çilek hasadı bittiği zaman Muş'ta yeni başlıyor. Bu biz çilek yetiştiricilerine büyük bir avantaj sağlıyor. Çilek ektiğim alandan yıllık yaklaşık 3 ton bir ürün elde ediyoruz. Çilek, memleketimiz için alternatif ürün olarak öngörülebilir. Muş'ta kış mevsiminin uzun sürmesi ve yaz mevsimin geç gelmesinden dolayı çilek hasadı Türkiye genelinde bitmiş oluyor ancak bizde yeni başlıyor. Buda bizim memleketimiz ve bizim için büyük bir avantaj."