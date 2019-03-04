Muş'ta 2014-2019 Döneminin Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi. Söz konusu meclis, 2014-2019 döneminin son meclisi oldu.



Bu yılın mart ayı, 2014-2019 döneminin de son meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlık ettiği meclis toplantısı, AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, "Mart ayı meclis toplantısı, aynı zamanda bir dönemin de son meclisini yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar almış olduğumuz kararların memleketimizin hayrına, milletimizin huzuruna ve saadetine vesile olması için adeta kılı kırk yararak çalıştığımız gibi bu meclisimizde alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize ve milletimize hayır getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.



"5 yıl gibi uzun bir sürede sizlerle birlikte çalışmanın onurunu, mutluluğunu ve güzelliğini yaşadım" diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu süre içerisinde hiçbiriniz şahsiyetinizi ve partinizi ön plana çıkarmaksızın sadece kazanan memleketimiz, kazanan insanlarımız olsun dediniz. Bizler de sizlerden aldığımız güç ile sadece belediyemizin bütçeleri ile yapılması imkansız olan birçok eksik ve aksaklığı, 2014 yılında taahhüt ettiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu sayede halkımızın teveccühüne ve güvenine layık olduk. İlimizin daha iyi yerlere gelmesini sağlamak üzere bu mecliste oy birliği ile aldığımız kararlar yıllar sonra belki her birimizin çocuklarının övüneceği kararlar olacaktır. İki gruplu bir mecliste bazen insanların birbirlerini kırması mukadder olabilir. Ama bu mecliste yaşanan tartışmalar hiçbir zaman bir diğerinin şahsiyetine dokunmayacak şekilde oldu. Meclis bittikten sonra veya dönem tamamlandıktan sonra birbirimizin yüzüne baktığımızda, Allah'a hamd ediyoruz ki utanacak veya birbirimizi sorgulayacak hiçbir davranışımızın olmaması şahsımı ve eminim ki sizleri de aynı şekilde sevindirmiştir."



Muş Belediyesi meclisinde kardeşlik hukuku ile çalıştıklarını belirten Başkan Asya, "Bir dönemin ardından yeni bir dönem için bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bazı arkadaşlarımız yeni dönem için aday olmadılar, bazıları ise olamadılar. İnsan hayatındaki işleyişler her zaman istediği gibi ilerlemez. Siyasette de bu durum olabiliyor. Şunu samimiyetle belirtmek isterim ki 2014-2019 yılları arasında birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, önümüzdeki dönemlerde meclis üyesi olsalar da olmasalar da aramızdaki ilişkiler bunun çok ilerisinde olacaktır. 5 yıllık bir süre içerisinde eksikliklerimiz ve hatalarımız olabilir. Bu anlamda sizler üzerinde hiçbir hakkımın olduğuna inanmayarak, buna rağmen varsa bir hakkım helal ediyorum. Sizin benim üzerimde çok hakkınızın olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sizlerden helallik diliyorum. Yeni bir dönem için bazı arkadaşlarımız ile birlikte adayız. Aday olmayan arkadaşlar bizim onursal üyelerimizdir. Bu vesile ile hepinize emeklerinizden ve katkılarınızdan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunarım. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Yeni dönemde halkımızın takdirini kazanarak büyük hizmetler yapmak umudu ve temennisiyle hepinize saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.



Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından AK Parti ve DBP meclis üyelerine 5 yıllık hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. - MUŞ

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