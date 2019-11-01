Son Dakika Haberleri: Muş'ta 21 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Muş'ta 21 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

Muş'ta 21 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Muş'ta, 21 ayrı suçtan hakkında 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Muş'ta 21 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı, System.String[]

Muş'ta, 21 ayrı suçtan hakkında 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda "hırsızlık", "nitelikli olarak konut ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" suçlarından 21 ayrı dosyadan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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