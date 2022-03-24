Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı

24.03.2022 22:00

Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı Kar kaplanları 26 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür: "4 ayda karla mücadelede 6 milyon 700 bin lira harcama yaptık" Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 köy yolu ulaşıma kapanırken, il özel...

Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar kaplanları 26 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür:

"4 ayda karla mücadelede 6 milyon 700 bin lira harcama yaptık"

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 köy yolu ulaşıma kapanırken, il özel idaresi ekipleri 4 aylık süreçte 26 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptı.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan kar nedeniyle 211 köy yoluyla ulaşım kesildi. Kapalı yollarda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgelerde ilerlemekte zorluk yaşıyor. Yüksek rakımlı sarp dağlarda çığ riskine rağmen yolları ulaşıma açmaya çalışan kar kaplanları, çığ riskine karşı adım adım ilerliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaklaşık 4 ayda 26 bin kilometre karla mücadelede 6 milyon 700 bin lira harcama yaptıklarını söyledi. Mart ayında yağan kar yağışının 2 metreye ulaştığını ifade eden Yentür, "İlk defa mart ayında kar yağışı bizleri ve vatandaşları gerçekten hayrete düşürdü. Son kar yağışıyla ikinci kez köy yollarımız ulaşıma kapandı ve karla mücadele çalışmamıza devam ediyoruz. Son kar yağışı ve fırtınadan dolayı zorluk yaşadık. Tecrübeli personelle çalışıyoruz. Birçok yüksek yerlerde bulunan köy yollarımız kar yağmaması halinde fırtına nedeniyle kapanıyor. Bu da kurumumuza bütçe açısından büyük bir külfet getirmektedir. Ekiplerimiz yüksek yerlerde çalışırken çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ekiplerimiz bazı bölgelerde silah patlatarak sese duyarlılık oluşturmakta. Kar kütlesinin bulunduğu alanlarda şu ana kadar şükürler olsun herhangi bir çığ tehlikesi ile karşılaşmadık ve tedbirimizi alıyoruz" dedi.

Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı

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Mart, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 211 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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