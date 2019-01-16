Son Dakika Haberleri: Muş'ta 217 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta 217 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Muş'ta 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 217 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 217 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Muş'ta 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 217 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde çetin geçen kış şartları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 3 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle köy yolları ile ulaşım kesildi. Yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 217 köy yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını, yeniden açmak için ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını ifade etti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

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