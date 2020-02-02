Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 238'i yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 238'i yeniden ulaşıma açıldı.


Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Önceki gün etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 311 köy yolundan 238'i, il özel idaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, Muş ve ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 311 köyden 238'inin ekiplerin hummalı çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, 73 köy yolunun ise halen kapalı olduğunu söyledi.


Karla mücadele ekiplerinin 7/24 saat esasına göre çalıştığını kaydeden Rençber, kapanan köy yollarını açma çalışmasına devam edildiğini, kısa sürede köylerle ulaşımın sağlanacağını vurguladı.


Yol açma çalışması yapan operatörlerden Nuri Bozkurt ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 köy yolunun kapandığını ve ekipler olarak elbirliğiyle yolları ulaşıma açmak için çalıştıklarını söyledi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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