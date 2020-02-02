Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Yapılan yol açma çalışmalardan genel görüntüler Yol açma çalışması yapan operatörlerden Nuri Bozkurt'un konuşması - Muşİl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 238'ini ulaşıma açtıklarını söyledi.

Yapılan yol açma çalışmalardan genel görüntüler

Yol açma çalışması yapan operatörlerden Nuri Bozkurt'un konuşması

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 238'ini ulaşıma açtıklarını söyledi.

73 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade etti.

Kar nedeniyle adeta beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, caddelerde kar temizleme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber de iki günden buna etkili olan karın hayatı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Rençber, acil durumlara da hazırlıklı olduklarını, gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların, yolda kalanların yardımına koştuklarını bildirdi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, Hakkari ve Muş'ta 0, Bitlis'te sıfırın altında 4 derece olması öngörülüyor.

Muş'ta 238 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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