Muş'ta 24 ton sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta 24 ton sahte deterjan ele geçirildi

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; Hatay'dan Muş'un Varto ilçesine sahte deterjan getirileceği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "2 Aralık 2020 günü saat 16.30 sıralarında Varto ilçe merkezinde bir şahsa ait depoda yapılan aramada, toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - MUŞ

Son Dakika

Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız, divanın altından çıktı

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok

Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı

Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona

Asgari ücret zammı için ilk toplantı gerçekleşti

Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi